Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

1 Mayıs ülkede mitinglerle kutlandı: "Başka bir düzen tek adamın değil üretenlerin yönetmesidir"

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 164 kişi gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu: Gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime ihtiyaç var

Erdoğan: Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbaet hapis cezası alan Kavala: Hükûmet, AİHM’e "Seni aldattım" diyor bu kararla

Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrete zam için temmuzu beklemenin anlamı yok

İstanbul'un enflasyonu nisanda yüzde 80'e yükseldi

Gezi davasında tutuklanan Can Atalay, Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman: Kaçma şüphesiyle tutuklanmayı hiçbirimiz beklemiyorduk

Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Savaş suçlarını içeren 9 binden fazla dava açıldı

Milyarder Warren Buffett: Dünyadaki tüm Bitcoinler için 25 dolar bile vermem