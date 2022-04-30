Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir

"Sığınmacıları göndereceğiz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu 4 adımlı yol haritası açıkladı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir

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The Guardian'dan Erdoğan'ın Cidde ziyareti analizi: Kaşıkçı konusu hiç açılmadı; Suudi yetkili, "O bize geldi”

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