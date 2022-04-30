Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

30 Nisan 2022 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir
"Sığınmacıları göndereceğiz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu 4 adımlı yol haritası açıkladı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir
Tutuklanan Tayfun Kahraman ve Can Atalay: Kendimizi güçlü hissediyoruz, Gezi direnişini savunmak gurur verici
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