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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

30 Nisan 2022 18:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir

"Sığınmacıları göndereceğiz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu 4 adımlı yol haritası açıkladı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Terör örgütü üyesini yakalama görevi devletindir

Tutuklanan Tayfun Kahraman ve Can Atalay: Kendimizi güçlü hissediyoruz, Gezi direnişini savunmak gurur verici

TSK, Atina’da düzenlenecek tatbikattan çekildi

The Guardian'dan Erdoğan'ın Cidde ziyareti analizi: Kaşıkçı konusu hiç açılmadı; Suudi yetkili, "O bize geldi”

Hak-İş Başkanı: Asgari ücret 6 aylık enflasyonun üzerinde arttırılmalı

38 yıllık rüya: Trabzonspor, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

MetroPOLL: Erdoğan’ın görev yapış tarzını seçmenin yüzde 54’ü onaylamıyor

Jeff Bezos, bir günde 20.5 milyar dolar kaybetti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bakışta Bugün

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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