Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

23 Nisan 2022 17:57
Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimini demokrasiyle bitireceğiz
Erdoğan: Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır
TBMM'de "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" özel oturumu gerçekleştirildi
HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki: AYM davayı reddederse ülkenin demokrasisine katkı sunacak
Ali Babacan: Hukuki güvenlik, yatırımlar için olmazsa olmaz bir şart
Metropoll'den elektrik-doğal gaz anketi; 5 seçmenden biri faturasını ödeyemiyor!
Kanser ve diyabetin de içinde olduğu 508 ilaçta yüzde 200'e varan zam!
Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı
Bakan Karaismailoğlu: Mühendis ihraç eden ülke haline geldik
Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
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