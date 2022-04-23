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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

23 Nisan 2022 17:57

Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimini demokrasiyle bitireceğiz

Erdoğan: Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır

TBMM'de "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" özel oturumu gerçekleştirildi

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki: AYM davayı reddederse ülkenin demokrasisine katkı sunacak

Ali Babacan: Hukuki güvenlik, yatırımlar için olmazsa olmaz bir şart

Metropoll'den elektrik-doğal gaz anketi; 5 seçmenden biri faturasını ödeyemiyor!

Kanser ve diyabetin de içinde olduğu 508 ilaçta yüzde 200'e varan zam!

Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'nın kapısında yaşanan tahribat için UNESCO'yu aradı

Bakan Karaismailoğlu: Mühendis ihraç eden ülke haline geldik

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugün

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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