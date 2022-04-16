Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

16 Nisan 2022 17:49
Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı, Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri
Erk Acarer: İki vekil Sedat Peker'i aradı; Bahçeli'yi övmesini ve "iddialarım doğru değildi" demesini istedi
Merkezi Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP'li Baki Ersoy istifa etti
Babacan: Bu seçim ülkenin son şansı olabilir; üçüncü ittifak yok
Rusya, Başbakan Johnson dahil olmak üzere 13 üst düzey Britanyalı yetkilinin ülkeye girmesini yasakladı
Türkiye Raporu anketi: Millet İttifakı önde
Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere: Olumsuzluklar çok yakında değişecek
Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandı
Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi resmen başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabını Patrick Bevin kazandı
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