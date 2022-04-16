T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

16 Nisan 2022 17:49

Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı, Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri

Erk Acarer: İki vekil Sedat Peker'i aradı; Bahçeli'yi övmesini ve "iddialarım doğru değildi" demesini istedi

Merkezi Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP'li Baki Ersoy istifa etti

Babacan: Bu seçim ülkenin son şansı olabilir; üçüncü ittifak yok

Rusya, Başbakan Johnson dahil olmak üzere 13 üst düzey Britanyalı yetkilinin ülkeye girmesini yasakladı

Türkiye Raporu anketi: Millet İttifakı önde

Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere: Olumsuzluklar çok yakında değişecek

Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandı

Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi resmen başladı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabını Patrick Bevin kazandı

 

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduBir Bakışta Bugüngündem özet16 nisan

Diğer Videolar

Nâzım Hikmet tarihi Moskova Puşkin Tiyatrosunda anıldı!

Salda Gölü Koruma Derneği: Bakanlığın çalıştayının amacı göldeki tahribatı kamufle etmek

Prof. Sencer Ayata: 'Sürtük’ ifadesi ile kadınların toplumsal rolü hedef alınıyor; yasakların nedeni de 'meydan' korkusu

Bingöl halkı tedirgin: "Ne kömür işletmesi ne de termik santral istiyoruz"

Bakan Ersoy’un katıldığı programda alanı su bastı

6'lı masadan sandıklara 800 bin nöbetçi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24