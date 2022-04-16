Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı, Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri

Erk Acarer: İki vekil Sedat Peker'i aradı; Bahçeli'yi övmesini ve "iddialarım doğru değildi" demesini istedi

Merkezi Disiplin Kurulu’na sevk edilen MHP'li Baki Ersoy istifa etti

Babacan: Bu seçim ülkenin son şansı olabilir; üçüncü ittifak yok

Rusya, Başbakan Johnson dahil olmak üzere 13 üst düzey Britanyalı yetkilinin ülkeye girmesini yasakladı

Türkiye Raporu anketi: Millet İttifakı önde

Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere: Olumsuzluklar çok yakında değişecek

Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandı

Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi resmen başladı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabını Patrick Bevin kazandı