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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

02 Nisan 2022 17:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenlere acımayacağız

Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, çekildiği bölgelere bubi tuzakları kuruyor; cesetlere mayın yerleştiriyor

ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak

Bakan Akar: Mariupol'deki sivillerin denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz

İçişleri Bakanlığı'ndan kadına yönelik şiddet genelgesi: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Kılıçdaroğlu'ndan otizmli çocuğu olan ailelere: MEB 40 saat ders vermiyorsa tazminat davası açın

Metropoll: Ukrayna krizindeki rolü AKP'nin oy oranını artırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Enes Kara açıklaması: Ortada bir suç yok

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı: 10'dan fazla köye ulaşılamıyor

İklim krizi, Türkiye'deki kuşları da etkiledi: 32 yılda popülasyonları yüzde 50 azaldı!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugün

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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