Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

02 Nisan 2022 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenlere acımayacağız
Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, çekildiği bölgelere bubi tuzakları kuruyor; cesetlere mayın yerleştiriyor
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak
Bakan Akar: Mariupol'deki sivillerin denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz
İçişleri Bakanlığı'ndan kadına yönelik şiddet genelgesi: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek
Kılıçdaroğlu'ndan otizmli çocuğu olan ailelere: MEB 40 saat ders vermiyorsa tazminat davası açın
Metropoll: Ukrayna krizindeki rolü AKP'nin oy oranını artırdı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Enes Kara açıklaması: Ortada bir suç yok
Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprü yıkıldı: 10'dan fazla köye ulaşılamıyor
İklim krizi, Türkiye'deki kuşları da etkiledi: 32 yılda popülasyonları yüzde 50 azaldı!
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