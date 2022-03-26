Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

26 Mart 2022 17:33
Ukrayna, Rusya'ya 'sert darbeler' indirdiklerini söyledi; Moskova, savaşta '2. safha'ya hazırlanıyor
Zelenski, AB zirvesine bağlanıp Macar lider Orban'ı hedef aldı: Kimin tarafında olduğuna karar ver
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesi önceliğimiz
Bahçeli: Erdoğan’ın tekrardan seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele sergileyeceğiz
Metropoll: Başkanlık seçiminin kaderini Erdoğan’ın rakibinin kimliği belirleyecek
AKP'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Beklentileri masaya yatırırız
Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancıları
Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 561 milyon lira
Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren 5 ila 10 derece artacak
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