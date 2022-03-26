Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Ukrayna, Rusya'ya 'sert darbeler' indirdiklerini söyledi; Moskova, savaşta '2. safha'ya hazırlanıyor

Zelenski, AB zirvesine bağlanıp Macar lider Orban'ı hedef aldı: Kimin tarafında olduğuna karar ver

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesi önceliğimiz

Bahçeli: Erdoğan’ın tekrardan seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele sergileyeceğiz

Metropoll: Başkanlık seçiminin kaderini Erdoğan’ın rakibinin kimliği belirleyecek

AKP'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Beklentileri masaya yatırırız

Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi

Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancıları

Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 561 milyon lira

Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren 5 ila 10 derece artacak