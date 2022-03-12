Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Moskova, Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoyların vurulabileceğini duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusya, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu camiye havan topu attı

Eski Ukrayna lideri Petro Poroşenko: Türkiye’ye teşekkür ederim; şu an Bayraktar, Ukrayna için her şey demek

Bakan Dönmez: Rusya-Ukrayna krizindeki enerji riski bizi etkilemez

Rusya, Instagram'ı da engelliyor

Kılıçdaroğlu: AKP muhalefeti bizden çok daha iyi yapabilecek, çünkü imkan vereceğiz

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın!

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 437 seferini daha iptal etti

Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Torpil istemiyoruz, aslanlar gibi oynarız

Araştırma: Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan görüyor