Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

12 Mart 2022 17:39
Moskova, Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoyların vurulabileceğini duyurdu
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Rusya, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu camiye havan topu attı
Eski Ukrayna lideri Petro Poroşenko: Türkiye’ye teşekkür ederim; şu an Bayraktar, Ukrayna için her şey demek
Bakan Dönmez: Rusya-Ukrayna krizindeki enerji riski bizi etkilemez
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