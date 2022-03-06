Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

06 Mart 2022 19:10
Erdoğan, ErdoğanErdoğanErdoğan görüştü; acil ateşkes çağrısını yineledi
Ayçiçek yağına gelen zam marketlerde izdihama neden oldu
Tarım Bakanı: Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunuyor
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Türkiye'ye inancımız tam, Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır
Kılıçdaroğlu mutabakat metni eleştirilerine yanıt verdi: Kimse öküzün altında buzağı aramasın
Rusya'da gerçek kişilerin yurt dışına para transferi sınırlandırıldı
Zelenski, Rus güçlerinin Odessa'yı hedef alacağını söyledi
Kiev Bölgesi Valisi: Çeçen lider Kadirov’un askerleri akıl hastalarını rehin aldı
Visa ve Mastercard Rusya'daki operasyonlarını durdurdu
CHP’li Tanrıkulu: Ocak ayında 145 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
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