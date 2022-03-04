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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

04 Mart 2022 19:05

Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi

Ukrayna'ya saldırı emri veren Putin: Komşularımıza yönelik kötü bir niyetimiz yok; gerilimi artırmayın

Stoltenberg: Putin başarısız olurken NATO birleşiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişçi geldi

Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi

Demirtaş'tan 6 muhalefet partisine: HDP ile açık, şeffaf ve demokrasi hedefli müzakere yürütmeleri gerekiyor

"Egemen Harekât Planı" davasında karar: Kapatılan Taraf gazetesi çalışanlarına hapis cezası verildi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Koronavirüs genelgesi yayınlandı: HES Kodu kalktı

TÜİK: Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugünt24gündem özet4 mart

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