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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

03 Mart 2022 18:39

Ukrayna şehirlerine Rus bombardımanı sürüyor; taraflar ikinci kez müzakere masasına oturuyor

Zelenski'den yeni mesaj: Ukrayna'nın savunma hatları Rusya saldırılarına karşı direniyor

Macron: Avrupa savunmasında daha bağımsız olmalı; artık kimsenin bizi savunacağına güvenemeyiz

20 yılın zirvesi: Enflasyon yıllık yüzde 54,4'e yükseldi

Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek

Benzin ve motorine bir zam daha geldi!

Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor

Bakan Soylu'dan müzik saati kısıtlaması hakkında açıklama: Değerlendireceğiz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Her alanda maske kullanılmasının kalkması söz konusu değil

Bir Bakışta BugünTürkiye ve dünya gündeminde neler oldu?gündem özett243 mart 2022

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