Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

03 Mart 2022 18:39
Ukrayna şehirlerine Rus bombardımanı sürüyor; taraflar ikinci kez müzakere masasına oturuyor
Zelenski'den yeni mesaj: Ukrayna'nın savunma hatları Rusya saldırılarına karşı direniyor
Macron: Avrupa savunmasında daha bağımsız olmalı; artık kimsenin bizi savunacağına güvenemeyiz
20 yılın zirvesi: Enflasyon yıllık yüzde 54,4'e yükseldi
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek
Benzin ve motorine bir zam daha geldi!
Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor
Bakan Soylu'dan müzik saati kısıtlaması hakkında açıklama: Değerlendireceğiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Her alanda maske kullanılmasının kalkması söz konusu değil
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