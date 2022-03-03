Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Ukrayna şehirlerine Rus bombardımanı sürüyor; taraflar ikinci kez müzakere masasına oturuyor

Zelenski'den yeni mesaj: Ukrayna'nın savunma hatları Rusya saldırılarına karşı direniyor

Macron: Avrupa savunmasında daha bağımsız olmalı; artık kimsenin bizi savunacağına güvenemeyiz

20 yılın zirvesi: Enflasyon yıllık yüzde 54,4'e yükseldi

Türkiye Halciler Federasyonu: Gıda fiyatlarındaki yükseliş sürecek

Benzin ve motorine bir zam daha geldi!

Bakan Nebati: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da düşüreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor

Bakan Soylu'dan müzik saati kısıtlaması hakkında açıklama: Değerlendireceğiz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Her alanda maske kullanılmasının kalkması söz konusu değil