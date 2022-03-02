Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

02 Mart 2022 19:12
Ukrayna ve Rusya heyetleri bu akşam ikinci kez masaya oturacak
HES kodu ve açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı
Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, halkımızı ve tarihimizi silmek istiyor; şimdi tarafsız kalmanın zamanı değil!
Biden: Putin bedel ödemeli!
TBMM'de Rusya-Ukrayna kapalı oturumu: Milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması yasak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur
Çavuşoğlu: 27-28 Şubat'ta boğazlardan Rus savaş gemilerinin geçmelerine izin vermedik
AKP Sözcüsü: Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır
İçişleri Bakanlığı: 2022'nin ilk 2 ayında 36 kadın hayatını kaybetti
TTB: Sağlık Bakanlığı’nın aşı verileri yanlış
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