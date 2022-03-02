Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Ukrayna ve Rusya heyetleri bu akşam ikinci kez masaya oturacak

HES kodu ve açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı

Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, halkımızı ve tarihimizi silmek istiyor; şimdi tarafsız kalmanın zamanı değil!

Biden: Putin bedel ödemeli!

TBMM'de Rusya-Ukrayna kapalı oturumu: Milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması yasak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur

Çavuşoğlu: 27-28 Şubat'ta boğazlardan Rus savaş gemilerinin geçmelerine izin vermedik

AKP Sözcüsü: Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır

İçişleri Bakanlığı: 2022'nin ilk 2 ayında 36 kadın hayatını kaybetti

TTB: Sağlık Bakanlığı’nın aşı verileri yanlış