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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

02 Mart 2022 19:12

Ukrayna ve Rusya heyetleri bu akşam ikinci kez masaya oturacak

HES kodu ve açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı

Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, halkımızı ve tarihimizi silmek istiyor; şimdi tarafsız kalmanın zamanı değil!

Biden: Putin bedel ödemeli!

TBMM'de Rusya-Ukrayna kapalı oturumu: Milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması yasak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 3. Dünya Savaşı nükleer ve yok edici olur

Çavuşoğlu: 27-28 Şubat'ta boğazlardan Rus savaş gemilerinin geçmelerine izin vermedik

AKP Sözcüsü: Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır

İçişleri Bakanlığı: 2022'nin ilk 2 ayında 36 kadın hayatını kaybetti

TTB: Sağlık Bakanlığı’nın aşı verileri yanlış

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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