T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

26 Şubat 2022 17:20

Ukrayna'da Rus işgalinin 3. günü; Kiev'de patlama sesleri kesilmedi

Kremlin, Ukrayna'yı müzakereyi reddetmekle suçladı: Putin durma emrini geri çekti, ordumuz ilerliyor

Zelenski: Ukrayna'yı koruyacak herkese silah vermeye hazırız, Kiev kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi ile görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya-Ukrayna savaşı uzun sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö Anlaşması'nı tüm maddeleriyle uygulayacağız

Rus basınında 'savaş' kelimesini kullanmak yasaklandı

Fransa, Manş Denizi'nde Rus gemisine el koydu

OPEC+ petrol arzı için toplanıyor: Üretim artırılmazsa petrol fiyatları rekor seviyeleri görebilir

Polonya, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçına çıkmayacağını bildirdi

 

bir bakışta bugünt24gündem özeet26 şubat

Diğer Videolar

Hareket halindeki trenin arasından raylara düşen kadın: Hayatta kaldığıma şaşırdım

Yanan TIR’da sıkışan sürücüyü arkadan çarpan TIR’ın şoförü kurtardı

Tuvalete gizli kamera koymakla suçlanan patron hakkında suç duyurusu

Aralarında kadınların da olduğu kargo firması çalışanlarına saldırdı

CHP'liler paylaştı: "Erdoğan "göndermeyeceğiz" dediği Suriyeliler için şimdi "onurlu geri dönüş" diyor"

Paskalya tavşanı, ABD Başkanı Biden'ın önüne atlayıp arkasından el salladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24