Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

26 Şubat 2022 17:20
Ukrayna'da Rus işgalinin 3. günü; Kiev'de patlama sesleri kesilmedi
Kremlin, Ukrayna'yı müzakereyi reddetmekle suçladı: Putin durma emrini geri çekti, ordumuz ilerliyor
Zelenski: Ukrayna'yı koruyacak herkese silah vermeye hazırız, Kiev kontrolümüz altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi ile görüştü: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya-Ukrayna savaşı uzun sürecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö Anlaşması'nı tüm maddeleriyle uygulayacağız
Rus basınında 'savaş' kelimesini kullanmak yasaklandı
Fransa, Manş Denizi'nde Rus gemisine el koydu
OPEC+ petrol arzı için toplanıyor: Üretim artırılmazsa petrol fiyatları rekor seviyeleri görebilir
Polonya, Rusya ile oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçına çıkmayacağını bildirdi
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