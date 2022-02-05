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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

05 Şubat 2022 17:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Koronavirüs'e yakalandı: Hamdolsun hafif geçiriyoruz

Erdoğan: Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz

CHP’den “Troller Raporu”: Ortalama 12 bin hesap aylık 300 bin hashtag üretiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, elektrik zamlarına isyan etti: Esnafa özel bir tarife uygulanmalı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Biz tek başımıza seçime gireceğiz

Orman yangınlarıyla mücadele için OGM'de 'Havacılık Dairesi Başkanlığı' kuruldu

50 Kongre üyesinden ABD Dışişleri ve Savunma bakanlarına mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

Yemeksepeti kuryeleri zam talepleri için 5’inci kez şirket genel merkezi önünde buluştu: "Sefalet ücreti istemiyoruz"

Isparta’da 16 bin abone 2 gündür elektrik verilmiyor

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı: 5 milyar 977 milyon lira

 

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugüngündem özett24

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