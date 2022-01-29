Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ geldi

TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı

Erdoğan'dan medya genelgesi: Toplumun temel değerlerine aykırı televizyon programları konusunda gereken yapılacak

Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ, görevi devraldı: Rehberimiz hukuk olacaktır

Erdoğan'dan CHP'ye: Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler

Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi: Siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi

ABD: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi iki taraf için de korkunç olur

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Omicron'un salgının sonunu getirmesi mümkün

Ekmeğe bir zam daha: 4 liradan satılacak