Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

29 Ocak 2022 18:32
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ geldi
TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı
Erdoğan'dan medya genelgesi: Toplumun temel değerlerine aykırı televizyon programları konusunda gereken yapılacak
Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ, görevi devraldı: Rehberimiz hukuk olacaktır
Erdoğan'dan CHP'ye: Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler
Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi: Siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldi
ABD: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi iki taraf için de korkunç olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Omicron'un salgının sonunu getirmesi mümkün
Ekmeğe bir zam daha: 4 liradan satılacak
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