T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

22 Ocak 2022 17:40

Ali Babacan: Yüzde 99 oranında mutabakata varılmış bir sistem çalışması tamamlandı

Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

CHP'den Sedef Kabaş tepkisi: Yargı, silah olarak kullanılıyor; bu ucube sistemin adı, faşizmdir

Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş tepkisi: Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, hak ettiği karşılığı bulacak

Fazıl Say’dan Sedef Kabaş’ın Sezen Aksu’nun hedef gösterilmesine tepki: Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Sezen Aksu tepkisi: Dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak, dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değil

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos ve eşi, Başkonsolosluğa alınmadı: "Devletin ve kurumlarımızın hali"

MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştirecek

ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım

Yılmaz Vural: Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek

 

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugün

Diğer Videolar

Polis müdahalesi sonucu yere düşen 89 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal: Beyaz gömleğimize bir leke dahi sürülmesini istemezdik

Sürücüler buzlanan yollarda böyle kaydı

Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Tunceli Belediye Başkanı, AKP'li başkanın sözlerini yorumladı: ''Alevi inancı'' diyor ama biz öyle bakmıyoruz, halkla birlikte karar alınmalı

Kaza yapan TIR alev topuna döndü, yaralılar son anda kurtarıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24