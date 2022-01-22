Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

22 Ocak 2022 17:40
Ali Babacan: Yüzde 99 oranında mutabakata varılmış bir sistem çalışması tamamlandı
Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi
CHP'den Sedef Kabaş tepkisi: Yargı, silah olarak kullanılıyor; bu ucube sistemin adı, faşizmdir
Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş tepkisi: Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, hak ettiği karşılığı bulacak
Fazıl Say’dan Sedef Kabaş’ın Sezen Aksu’nun hedef gösterilmesine tepki: Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Sezen Aksu tepkisi: Dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak, dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değil
Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos ve eşi, Başkonsolosluğa alınmadı: "Devletin ve kurumlarımızın hali"
MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştirecek
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım
Yılmaz Vural: Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek
© Tüm hakları saklıdır.