Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Ali Babacan: Yüzde 99 oranında mutabakata varılmış bir sistem çalışması tamamlandı

Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

CHP'den Sedef Kabaş tepkisi: Yargı, silah olarak kullanılıyor; bu ucube sistemin adı, faşizmdir

Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş tepkisi: Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, hak ettiği karşılığı bulacak

Fazıl Say’dan Sedef Kabaş’ın Sezen Aksu’nun hedef gösterilmesine tepki: Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Sezen Aksu tepkisi: Dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak, dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değil

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos ve eşi, Başkonsolosluğa alınmadı: "Devletin ve kurumlarımızın hali"

MAK Danışmanlık: Seçmenin yüzde 47'si, son seçimde oy verdiği partiyi değiştirecek

ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım

Yılmaz Vural: Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek