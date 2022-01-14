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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

14 Ocak 2022 19:26

Erdoğan: Hedefimiz, savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün

Akşener'den Erdoğan'ın 'Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek' çıkışına yanıt: Ayıptır, bu da bir fezleke konusudur

AKP'li yetkili: Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması gündeme gelebilir

EYT'liler ile CHP 81 ilde sokağa çıktı | CHP'li Ağbaba: Sorunların çözümü için hemen seçim

TTB Genel Başkanı Fincancı: İnsanları sürü bağışıklığına terk etmeye çalışıyorlar

Enes Kara’nın babası: Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu

MSB: Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75

Meteoroloji'den yoğun kar ve zirai don uyarısı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugün14 ocak

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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