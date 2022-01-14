Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

14 Ocak 2022 19:26
Erdoğan: Hedefimiz, savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir
Demirtaş'tan Erdoğan'a: Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
Akşener'den Erdoğan'ın 'Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek' çıkışına yanıt: Ayıptır, bu da bir fezleke konusudur
AKP'li yetkili: Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması gündeme gelebilir
EYT'liler ile CHP 81 ilde sokağa çıktı | CHP'li Ağbaba: Sorunların çözümü için hemen seçim
TTB Genel Başkanı Fincancı: İnsanları sürü bağışıklığına terk etmeye çalışıyorlar
Enes Kara’nın babası: Evladımı ölüme sürükleyen cemaat değil, etrafındaki ateist arkadaşları oldu
MSB: Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75
Meteoroloji'den yoğun kar ve zirai don uyarısı
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