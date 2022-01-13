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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

13 Ocak 2022 19:42

Erdoğan: AB'nin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını bekliyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Halkın karşısına çıkalım, nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Sayın bakan, bakanlığını yapsın, troll gibi davranmasın

Sancar'dan Semra Güzel açıklaması: AKP iktidarının teşvikiyle on binlerce insan PKK üyesi yakınlarını görme imkânını elde etmişlerdi

AKP’li Karahocagil’den Enes Kara açıklaması: Bunu cemaatlere mal etmek doğru değil

Cemaat yurdunda gördüğü baskıları anlatıp yaşamına son vermişti; Enes Kara haberine erişim engeli getirildi

Prof. Dr. Sakarya: Şimdi bir önlem alınmazsa hasta sayısına hastane yetmeyecek

DSÖ: Hatırlatıcı doz Covid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil

Merkez Bankası brüt rezervleri 109,4 milyar dolara geriledi

İSKİ, 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtacak

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugünt24

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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