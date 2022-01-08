Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

08 Ocak 2022 17:43
Erdoğan: Hedef 2023, ardından 2053; bu 20 yıllık birikimi kimseye kaptırmayacağız
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, uyarmadı deme, milliyetçiliğin alanına girmekten kaçınmalısın
Kılıçdaroğlu Romanlara seslendi: Hakkınızı savunmayan kişiye destek verirseniz bu tablo değişmez
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Muhalefet partilerinin tümüyle mutabakatı sağlayabilirsek ortak aday fikrini benimseriz
İBB Sözcüsü: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi
Ali Babacan: Türkiye'de yaşanan krizin sebebi kötü yönetim, ev yapımı yerli ve milli kriz
Zamlardan sonra harekete geçtiler: Tekel bayilerden boykot kararı
CDC: 5 yaşından küçük çocuklarda Koronavirüs hastane yatış oranları en yüksek seviyede
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, eski başkanını "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına aldı
'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan ilk siyah aktör Sidney Poitier hayatını kaybetti
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