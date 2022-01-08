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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

08 Ocak 2022 17:43

Erdoğan: Hedef 2023, ardından 2053; bu 20 yıllık birikimi kimseye kaptırmayacağız

Bahçeli: Kılıçdaroğlu, uyarmadı deme, milliyetçiliğin alanına girmekten kaçınmalısın

Kılıçdaroğlu Romanlara seslendi: Hakkınızı savunmayan kişiye destek verirseniz bu tablo değişmez

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Muhalefet partilerinin tümüyle mutabakatı sağlayabilirsek ortak aday fikrini benimseriz

İBB Sözcüsü: Müfettişler sadece terör soruşturması için gelmedi

Ali Babacan: Türkiye'de yaşanan krizin sebebi kötü yönetim, ev yapımı yerli ve milli kriz

Zamlardan sonra harekete geçtiler: Tekel bayilerden boykot kararı

CDC: 5 yaşından küçük çocuklarda Koronavirüs hastane yatış oranları en yüksek seviyede

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, eski başkanını "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına aldı

'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan ilk siyah aktör Sidney Poitier hayatını kaybetti

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduBir Bakışta Bugün8 ocakt24

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2022

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