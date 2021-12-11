Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

11 Aralık 2021 18:39
Kılıçdaroğlu, iktidarının 6 ayında atacağı özgürlük adımlarını açıkladı: Türkiye'de insanlar özgür yaşamalı; mirasım bu olmalı benim
Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından biri
Bahçeli’den "Türkeş" açıklaması: Hoşgörü dönemi kapanmıştır; yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır
Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: OHAL Komisyonu adeta bir suç örgütüne dönüşmüş durumda
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır
BioNTech Uğur Şahin: Dördüncü doz gerekli olacak
Kremlin: Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmasını eleştiriyoruz
ABD'yi kasırgalar vurdu: Kentucky'de en az 50 ölü
Las Vegas’ta bir şirket, uçakta sevişmek isteyenler için özel sefer düzenleyecek
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