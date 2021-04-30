Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Zincir marketlerde içki satışı yasağı kalkmıştır

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zincir marketlerde içki satış yasağının kalktığını söyledi.

Tele 1 TV'ye açıklamalarda bulunan Aybaş, "Her kısıtlama döneminde tekel bayilerine tebligat gelir. Alkol satışı yapmayacağına, yaptığınız takdirde idari para cezası ile karşılaşacağınıza dair. Mülki amirliklerce gönderilir bu. Böyle olunca ben de yazdım üyelerimize, hiçbir şekilde imza atmayın, anayasal hakkınızdır. Bunu bu şekilde bildirin" diye konuştu.

Sürece dair gördükleri baskıyı anlatan Aybaş, "Herkes, imzalamazsak ne olacak? Kolluk kuvvetleri rahatsız eder diyor. Uğraşmak istemiyoruz, mecbur attık diyor. Biliyorsunuz tekel bayileri bu ülkede vergisini veren namusuyla çalışan insanlar ama maalesef bize torbacı muamelesi yapılıyor. Kapımızın önünde pusuya yatılıyor. Normalde anayasal bir suçtur bu. Ama maalesef bunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı: Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun