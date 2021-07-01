Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek için yüzlerce kadın Taksim’de bir araya geldi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eden kadınlar Taksim Tünel’de bir araya geldi. Kadınlar, kurulan barikatları aşarken, polis biber gazıyla müdahale etti.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin karar resmen yürürlüğe girerken, kadınlar; Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da protesto yürüyüşü yaptı. Kadın örgütlerinden oluşan "İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanya Grubu"nun çağrısı üzerine kadınlar, Taksim Tünel’de bir araya geldi ve “İstanbul Sözleşmesi bizim. Kararı geri çek sözleşmeyi uygula” dedi.



HDP Milletvekilleri Oya Ersoy, Züleyha Gülüm ve Hüda Kaya'nın yanı sıra TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in de destek verdiği protestoda ellerinde “Sarayınızı başınıza yıkacağız”, “İstanbul Sözleşmesi bizimdir” ve “Kadınlar özgürlük için isyanda” dövizlerini taşıyan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları attılar.

Taksim Tünel'den Rus Konsolosluğu'na yürüyen kadınlar konsolosluk önünde polis barikatıyla karşılaştı. Kadınların barikatı aşması üzerine ikinci kez polis barikatı kuruldu. İkinci barikatı da zorlayan kadınlara polis biber gazıyla müdahale etti.

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