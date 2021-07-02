Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
İstanbul Beyoğlu'nda kadınlar, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çekilmesini protesto etti.
02 Temmuz 2021 00:04
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Türkiye'nin, bugünden itibaren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilecek olmasını protesto etmek isteyen çok sayıda kadın örgütü üyesi, saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.
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'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, bizim için bitmedi' yazılı pankart açan protestocular, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmemesi yönünde sloganlar attı.
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Kadınlar, kurulan barikatları aşarken, polis biber gazıyla müdahale etti.
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Taksim Tünel'den Rus Konsolosluğu'na yürüyen kadınlar konsolosluk önünde polis barikatıyla karşılaştı. Kadınların barikatı aşması üzerine ikinci kez polis barikatı kuruldu. İkinci barikatı da zorlayan kadınlara polis biber gazıyla müdahale etti.
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti
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Kadınlar, Taksim'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto etti