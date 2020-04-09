Türkiye'nin insansız oluşturulacak ilk 'Evde Kal Ormanı': 22 futbol sahası büyüklüğündeki alan dronelarla ağaçlandırılacak

Genç girişimcilerden oluşan Ecording ekibi, yeni tip Koronavirüs nedeniyle ‘evde kal’ hareketini desteklemek amacıyla dronelarla 22 futbol sahası büyüklüğünde alanı ağaçlandıracak. 250 bin tohumun atılacağı alan ‘EvdeKalOrmanı’ adıyla hayat bulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BAUICE) çalışmalarını sürdüren Ecording ekibi, Covid-19 virüsünün yayılma risklerine karşı 'Evde kal' hareketini desteklemek amacıyla 250 bin tohumu toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Daha yeşil, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakma yolunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen projede şirketler ve kişiler adına tohum atışı da yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü ve partner marka destekleriyle yeni tip Koronavirüs salgınını önleme kapsamında evde kalınan her gün, Ecording tarafından geliştirilen tohumlama ve ağaçlandırma yapan insansız hava araçları (ecoDrone) ile Ankara’da kurulacak olan Evde Kal Ormanı’na bir tohum topu atacak. Dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinden Dell ve Intel’in de sponsor olduğu ve sosyal medya üzerinden oluşturulacak kampanyada #EvdeKalOrmanı etiketi ile evde yapılan her paylaşım için ecoDrone’lar aracılığıyla #EvdeKalOrmanı’na bir tohum topu atışı gerçekleştirilecek.

Evde Kal Ormanı Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ecording'in kurucusu Mert Karslıoğlu, “Bugünlerde sağlığımızın ve sevdiklerimizin benzersiz kıymetini bizlere fazlasıyla hissettiren günlerden geçmekteyiz. Tüm bunların yanı sıra insanlık olarak; dünyamızın, yaşamımızın ve doğamızın üzerindeki rolümüzün önemini de daha fazla kavramaktayız. Ecording olarak bu süre aralığında devam eden çalışmalarımızın belirli bir kısmını durdurup, koronavirüs ile mücadele için çözümler üretmeye başladık. Marka olarak en büyük avantajlarımızdan biri, hali hazırdaki ağaçlandırma çalışmalarını insansızlaştırıyor olmamızdır. Bu sebeple #EvdeKalOrmanı projesi ortaya çıkmış olup, insanları virüsün yayılım risklerine karşı önlem olarak tavsiye edilen sosyal izolasyonun teşvik edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır” ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA