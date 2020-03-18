Türkiye'nin gözü Erdoğan’ın açıklayacağı ekonomik pakette; hangi önlemler bekleniyor?

Ülkeler arka arkaya Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sorunlara karşı şirketleri ve çalışanları korumayı amaçlayan önlem paketleri açıklıyor.

300 milyar dolarlık bir paket açıklayarak şirketlerin doğal gaz ve elektrik faturalarının devlet tarafından üstlenileceğini açıklayan Fransa’dan sonra İspanya ve Amerika dün işsizlik ödeneğinden yararlanma imkanını genişleten paketler açıkladı.

İspanya’nın açıkladığı paketin büyüklüğü 200 milyar, Amerika’nın açıkladığı paketin büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaştı.

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Erdoğan’ın açıklaması beklenen pakette Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar ve kalacak olanların işsizlik ödeneğinden yararlanmasını sağlayıcı önlemlerin bulunması gerektiğini belirtti.

Soydan, Türkiye’de çok katı olan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının mutlaka gevşetilmesi gerektiğini vurguladı.

Barış Soydan, doğal gaz ve elektrik faturalarının ödenmesinin ertelenebileceğini de belirtti