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Dış Politikayla İçli Dışlı

Türkiye’nin demokrasi dosyasında ABD ve AB ters istikamette mi?

Cumhurbaşkanlığı toplantısında demokrasi konusu nasıl ele alındı?

02 Nisan 2021 17:52

T24 ekranlarında T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş’un dış politika gündemini ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini ele aldığı yeni program ‘’Dış Politikayla İçli Dışlı’’ başladı.

Kurtuluş ve Yinanç, programın ilk bölümünde ABD-AB-Türkiye üçgeninde insan hakları ve demokrasi başlıklarını ele aldı. 

İkili, Joe Biden yönetimindeki ABD’nin Türkiye ile ilişkilerde demokrasi ve insan hakları vurgusunu öne çıkarmaya başlarken, AB’nin demokratik kriterleri arka plana atarak, Doğu Akdeniz ve göç gibi stratejik konuları öncelediğine dikkat çekti

Yinanç, Cumhurbaşkanlığı'nda AB konusunda geçen ay yapılan toplantıda, demokrasi konusunun da gündeme geldiğini söyledi. Yinanç’ın aldığı bilgilere göre farklı kesimlerden katılımcılarla yapılan toplantıda iktidara yakın düşünce kuruluşu SETA’dan temsilciler demokrasi konusuna fazla önem affetmemek gerektiğini, stratejik çıkarların insan hakları gibi konuların önüne geçtiğini savundular

Yorumcular, ABD’nin Cemal Kaşıkçı raporunda cinayet emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiğinin yazmasına rağmen Biden Beyaz Sarayı’nın Riyad’ın de-facto liderine yaptırım uygulama kararı almadığına dikkat çekerek, bu durumun dünyadaki anti-demokratik yönetimler için ne anlam ifade edebileceğini değerlendirdi.

Yinanç ve Kurtuluş, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin ilerleyen günlerde de tırmanabileceğini ifade ederek, bu gelişmelerin radarlarında olacağını söyledi.

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