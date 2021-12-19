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Türkiye İşçi Partisi: Bu soygun bütçesine de, sülale düzenine de 'hayır' diyoruz!

"Hazırladıkları Saray bütçesi patronların, beşli çetenin, servetine servet katanların bütçesi"

19 Aralık 2021 22:12

Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçenin soygun bütçesi olduğunu belirtti. TİP, " Bu soygun bütçesine de, sülale düzenine de 'hayır' diyoruz!" paylaşımını yaptı. 

TİP'in sosyal medya hesabından "Hazırladıkları Saray bütçesi patronların, beşli çetenin, servetine servet katanların bütçesidir. Tıpkı sokakta olduğu gibi Meclis'te de halkın sözünü dile getirdik, Saray ahalisinin "insicamlarını" bozduk. Bu soygun bütçesine de, sülale düzenine de 'hayır' diyoruz!" paylaşımı yapıldı. 

TİPsoygunbütçesülale

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