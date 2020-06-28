Türkiye'den üç bakan Almanya'ya çıkarma yapacak; gündem 'seyahat uyarısı'nın kaldırılması

Köln

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın perşembe günü Berlin’e gitmesi bekleniyor. Bakanlar Alman Devlet Bakanı Peter Altmeier ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelip, seyahat uyarısının kaldırılmasını görüşecekler. Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın da Robert Koch Enstitüsü’nde durum değerlendirmesi yapacağı belirtiliyor.

Haberi, Türk tarafı Deutsche Welle Türkçe’ye doğruladı. Alman Birinci Kanalı ARD’nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Almanların yüzde 87'si tatil yapma kararı almış. Ankete katılanların yarısı evde kalacağını belirtirken, AB'nin dışındaki üçüncü ülkelere gideceklerin oranı ise sadece yüzde 2 olarak tespit edilmiş.



Der Spiegel dergisi, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmamasının iki önemli sebebi olduğunu yazdı. Biri, Türkiye’nin Covid 19 tedavisinde etken maddesi "hidroksiklorokin" olan ilaçları kullanıyor olması. Almanya söz konusu ilaçların uzun vadede yan etkileri bilinmediği için kullanılmasını yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ), benzer yönde tavsiyede bulunuyor. Ayrıca, hidroksiklorokinin ölümü hızlandırdığı, kalp ve dolaşım hastalıklarını arttırdığına dair araştırma sonuçları da yayınlandı. Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmamasının ikinci nedeni ise, Der Spiegel'e göre, Alman tarafının Türkiye’nin resmi olarak açıkladığı istatistiklere güvenmiyor olması ve Türkiye’yi bu konuda şeffaf bulmaması.



Almanya üçüncü ülkelere yönelik seyahat uyarısı konusunda AB'ye üye ülkeler ile ortak karar veriyor. AB geçtiğimiz cuma günü 18 ülkeye yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda uzlaşmaya vardı. Bu ülkeler arasında, ABD, Rusya, Brezilya ve Türkiye bulunmuyor. Vaka sayısının son bir hafta içinde her 100 bin kişide, 16’nın altında olması şartı koşan AB, nihai kararını pazartesi günü verecek. Öte yandan, Stuttgart’ta yaşayan avukat Engin Şanlı, Baden Württenberg Eyaleti’nde Türkiye’den gelenlere uygulanan genel karantina kararını mahkemeye taşıdı. Kararı, Mannheim İdare Mahkemesi verecek.