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"Türkiye’de diyabet sıklığı son 12 yılda yüzde yüz arttı"

Dr. Nursal Filorinalı Konduk, diyabet hakkında uyarılarda bulundu

26 Mart 2021 11:06

Diyabet hastalığı hakkında konuşan Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, Türkiye’de diyabet tanısı oranının son 12 yılda yüzde yüz arttığını ve diyabetin, ölüm nedenleri arasında dünyada 6. sırada olduğunu söyledi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin son yıllardaki hızlı artışı, uzmanların dikkatini çekiyor. Türk Diyabet Cemiyeti’nin açıklamalarına göre; 415 milyon olan diyabet hasta sayısının, 2040 yılında 640 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

''Türkiye’de diyabet hastası; 11 milyon civarında''

Hastalığın vücuda zararları hakkında bilgi veren Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, Türk toplumunda hareketsiz yaşama bağlı olarak aşırı kilo alımı görüldüğünü dile getirdi. Uzman doktor, “Hayatımıza giren akıllı telefonlar, arabalar, bizleri hareketsiz bir yaşama sürükledi. Bu nedenle özellikle Türk toplumu şişmanlamaya başladı. Çalışma saatlerimiz uzadı. Yemek yapmaya ve hazırlamaya olan zamanımız azaldığı için kolay yapılabilir, fast food yiyecekleri tüketmeye başladık. Türkiye’de ortalama 11 milyon diyabet hastası olduğundan bahsediliyor” açıklamasında bulundu ve ailesinde diyabet öyküsü olan bireylerin de diyabete yakalanma oranlarının yüksek olduğunun altını çizdi.

“Dünyada diyabetten ölüm sıklığı 6. sırada”

“Diyabetten neden korkmalıyız?” sorusunu yanıtlayan Uzman Doktor Konduk, “Komplikasyonları çok diye korkuyoruz. Sonuçları üzücü olabilen bir hastalık. Özellikle erişkin yaştaki görme kayıplarının körlüklerinin en büyük sebeplerinden biri diyabet. Aynı zamanda bacak ampütasyonlarının, parmak kayıplarının trafik kazalarından çok daha büyük bir orandaki sebebi kişinin diyabet hastası olması. Kalp krizi geçirmenin ya da felç olmanın da yine en büyük sebeplerinden biri. Özellikle göz, kalp, böbrek üzerinde komplikasyonlarla giden bir rahatsızlık. Dünyada diyabetten ölüm sıklığı 6. sırada. Birinci sıralarda yer alan kardiyovasküler hastalıklarında asıl nedenleri arasında diyabet yer alıyor” açıklamasında bulundu.

 

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