Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçak Romanya üzerinde NATO uçağına yakıt takviyesi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, güvence tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçak tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, havada gerçekleşen yakıt ikmalinin görüntüleri yer aldı. Paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve güvence tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.