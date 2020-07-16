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Azerbaycan kanalı İTV: Türk F-16'ları Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi

16 Temmuz 2020 17:38

Azerbaycan'da yayın yapan İTV'nin canlı yayınla aktardığı habere göre Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi. Azerbaycan Televizyonu İçtimai TV, Türk F-16'larının, Azerbaycan'a destek amacıyla Ermenistan sınırında uçuş yaptığını bildirdi. Haber, "Türkiye'nin "F-16" qırıcıları Azerbaycan'a destek nümayiş etdirib" başlığı ile duyuruldu.

Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov gelişmeyi "Bugün Türkiye F 16 uçaklarinı Ermenistan Türkiye sınırında havaya kaldırdı... Sebep Azerbaycan'a destek. Gardaş kimi Gardaş iste. Destek dediyin böyle oluyor. Sana canım feda Türkiye'm" sözleriyle duyurdu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de binlerce gösterici, Ermenistan ile sınırdaki çatışmalar nedeniyle savaş açılmasını istedi. Göstericilerin bir kısmı parlamento binasına girerken, hükümete orduyu harekete geçirmesi çağrısında bulundu. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Azerbaycan yönetimi, kuzeydoğu Ermenistan'la sınır hattını oluşturan Tavuş'taki Tovuz bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Azerbaycan ile Ermenistan sınırında hafta sonu başlayan çatışmalarda en az 16 kişi öldü.

İki ülke arasında, aidiyeti tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde durumun gergin olduğu bildiriliyor. Dağlık Karabağ, uluslararası arenada Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor, ancak bölge burada yaşayan etnik Ermenilerin kontrolünde.

Bazı tahminlere göre gösteriye katılanların sayısı 30 bin kişiye ulaştı. Bu son yıllarda yapılan en büyük gösteri olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı, 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 güvenlik mensubunun yaralandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TIKLAYINIZ - Azerbaycan'da göstericilerden 'Ermenistan'a savaş açılması' çağrısı

 

 

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