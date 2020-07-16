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Dünya

Azerbaycan'da göstericilerden 'Ermenistan'a savaş açılması' çağrısı

16 Temmuz 2020 00:25

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de binlerce gösterici, Ermenistan ile sınırdaki çatışmalar nedeniyle savaş açılmasını istedi. Göstericilerin bir kısmı parlamento binasına girerken, hükümete orduyu harekete geçirmesi çağrısında bulundu. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Azerbaycan yönetimi, kuzeydoğu Ermenistan'la sınır hattını oluşturan Tavuş'taki Tovuz bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Azerbaycan ile Ermenistan sınırında hafta sonu başlayan çatışmalarda en az 16 kişi öldü.

İki ülke arasında, aidiyeti tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde durumun gergin olduğu bildiriliyor. Dağlık Karabağ, uluslararası arenada Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor, ancak bölge burada yaşayan etnik Ermenilerin kontrolünde.

Bazı tahminlere göre gösteriye katılanların sayısı 30 bin kişiye ulaştı. Bu son yıllarda yapılan en büyük gösteri olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı, 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 güvenlik mensubunun yaralandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aliyev: Halkın sabrının bir sınırı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulması nedeniyle Ermenistan'ı "faşist devlet" olarak nitelendirirken, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız" demişti.

Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ için yürütülen anlamsız müzakerelerden bıktığını vurgulayan Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız" şeklinde konuşmuştu.

TIKLAYIN - Aliyev: Ermenistan faşist bir devlet; Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız

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