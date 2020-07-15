Aliyev: Ermenistan faşist bir devlet; Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulması nedeniyle Ermenistan'ı "faşist devlet" olarak nitelendirirken, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Aliyev, 12 Temmuz'da sınırda yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın başlattığını, Ermenistan ordusunun Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerinden birine ani top atışı yaparak saldırıya geçtiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun hemen yanıt vererek hayatını kaybeden askerlerin intikamını aldığını ve 'şanlı zafer' kazandığını belirten Aliyev, "Ermenistan güçleri, bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak. Tam tersi, biz isteseydik bugün Ermenistan'ın o bölgesinde toprakların büyük kısmını kontrolümüz altına alabilirdik. Fakat böyle bir amacımız yoktu" ifadelerini kullandı.

"Halkın sabrının bir sınırı var"

Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, 76 yaşındaki bir sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu bir daha Ermenistan'ın faşist bir devlet olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ için yürütülen anlamsız müzakerelerden bıktığını vurgulayan Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız" diye konuştu.