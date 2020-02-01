Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 24’ncüsü düzenlenen EMITT Fuarı’na katıldı. Fuarda kurulan standları gezen İmamoğlu, Trabzon standına uğrayarak, yöresel kıyafetli horon ekibiyle horon oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 büyükşehir belediyesi yetkilileriyle “Üretimin Desteklenmesi, Planlanması ve Ürünlerin Pazarlanması Çalıştayı”nda bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, buradan TÜYAP’a geçti ve bu yıl 24’ncüsü düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) katıldı. Fuara katılım gösteren stantları dolaşan İmamoğlu, Trabzon standına uğrayarak, yöresel kıyafetli horon ekibiyle horon oynadı.