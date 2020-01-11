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7 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için eylem yapıldı: "Dersim uyuma, Gülistan’a sahip çık!"

11 Ocak 2020 15:53

Tunceli'de bir haftadır haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için Tunceli'de eylem düzenlendi. Eylemde, “Dersim uyuma, Gülistan’a sahip çık”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” ve “Hepimiz birer Gülistan’ız” şeklinde sloganlar attı.

5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ederken, Tunceli Dersim halkı önce oturma eylemi, ardından da yürüyüş düzenledi. Doku’yla aynı üniversitede okuyan öğrenciler, Seyit Rıza Meydanı’nda açıklama yapmak için toplandı.

Dersim’de Gülistan Doku’nun bulunması talebiyle düzenlenen eylem, polis ablukasında gerçekleşti. 

TIKLAYIN: HDP'den 1 haftadır aranan Gülistan Doku hakkında soru önergesi: Kaybolduğu bölgedeki kamera kayıtlarına neden ulaşılamıyor?

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Tunceligülistan dokuMunzur ÜniversitesiDersim

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