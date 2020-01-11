HDP'den 1 haftadır aranan Gülistan Doku hakkında soru önergesi: Kaybolduğu bölgedeki kamera kayıtlarına neden ulaşılamıyor?

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, 6 gündür kayıp olan Gülistan Doku hakkında Meclis'e soru önergesi verdi. Danış Bektaş, "Gülistan Doku’nun kaybolduğu bölgedeki MOBESE kayıtlarına neden ulaşılamıyor?" diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Dersim’de 6 gündür aranan Gülistan Doku’ya ilişkin verdiği soru önergesinde Doku’nun yurt dışında bulunan Zainal Abarakov isimli şahısla olan arkadaşlığına dikkati çekerek, 'polisin neden şüpheli olan herkesin ifadesini almadığını' sordu.

Kentte görev yapan bir polisin üvey oğlu olarak bilinen ve harp akademisi mezunu olan Rus asıllı Zaynal adlı şahıs üzerindeki şüphelere dikkati çeken Beştaş, şunları söyledi:

“Gülistan Doku’nun Munzur Üniversitesi’nde öğrencilerin fuhuşa zorlandığına dair hadiselerde karşı duruş sergilediği, derse geç kalan öğrencilere para cezası kesilmesi şeklindeki uygulamalara karşı çıktığı bilinmektedir. Gülistan’ın durumuna dair bir diğer kritik bilgi de Tunceli’de görev yapan bir polisin oğlu olarak bilinen ve harp akademisi mezunu olan Rus asıllı Zaynal adında bir kişi ile olan arkadaşlığıdır. Gülistan’ın erkek arkadaşı tarafından darp edilerek bir minibüse konulduğuna dair iddialar söz konusudur. Gülistan’ın kayıp ilanını veren kişinin de Zaynal adlı kişi olması ve hâlihazırda yurtdışına çıkmış olması da meselenin dikkat çekici taraflarındandır.”

Gülistan’ın kaybolduğu bölgedeki MOBESE kayıtlarına ulaşılamamasına dair ‘hayatın olağan akışına aykırı bir durum’ değerlendirmesini yapan milletvekili, “Polisin olaya dair ‘intihar vakası’ olduğu yönünde açıklamalar yapıyor oluşu, Zaynal adlı kişinin korunduğuna ve Gülistan’ın kaybolması meselesinin üzerinin kapatılmak istendiğine delalet etmektedir” dedi.

"Olayın şüphelisi yurt dışında, Gülistan nerede?"