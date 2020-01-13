Gülistan Doku 9 gündür kayıp | Tunceli'de yurt eylemleri devam ediyor: Hepimiz Gülistan'ız

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku için arama çalışmaları sürerken, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kız ve erkek öğrenci yurtları ile Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan binlerce öğrenci protesto gösterileri düzenledi.

Öğrenciler, 'Hepimiz Gülistan'ız', 'Susma! sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı.

Öte yandan öğrenciler dün akşam (12 Ocak) hep birlikte odalarının ışıklarını açıp kapatarak da tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 Pazar günü kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na geri dönmemişti.

Telefon eden yurt arkadaşları Doku'ya ulaşamamaları üzerine Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmuş, ailesine haber vermişti.

Aile kente gelerek 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun ortadan kaybolduğu gün saat 11.29'da, bir minibüse tespit edilmiş ancak güzergahta bulunan MOBESE kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilememişti.

Sürücünün bu ifadesi üzerine Doku'nun kameraların görmediği tek durak olan kent merkezinin Sarı Saltuk Köprüsü'nde indiği tahmin edilmişti.

Öte yandan, Tunceli'de görev yapan bir polisin oğlu olan erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov tarafından dövülerek bir minibüse koyulduğu iddia edilmişti.

Kayıp ilanını Zainal Abarakov adlı kişi vermiş ve yurt dışına çıkmıştı.

HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'e soru önergesi vermiş, "Polisin olaya dair ‘intihar vakası’ olduğu yönünde açıklamalar yapıyor oluşu, Zaynal adlı kişinin korunduğuna ve Gülistan’ın kaybolması meselesinin üzerinin kapatılmak istendiğine delalet etmektedir" diye konuşmuştu.

Tıklayın: HDP'den 1 haftadır aranan Gülistan Doku hakkında soru önergesi: Kaybolduğu bölgedeki kamera kayıtlarına neden ulaşılamıyor?