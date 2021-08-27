Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Ovacık Kaymakamı kabul edilemez bir üslup ve tarzla üzerimize yürüdü, bölgeye girmemizi engellemeye çalıştı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık’ta 10 gündür devam eden yangına ilişkin, “Yangına müdahale etmek istediğimizde güvenlik nedeniyle o bölgeye giremeyeceğimize dair il makamınca bize bildirildi. Ovacık Kaymakamı bölgeye gelerek hiç kabul edilemez bir üslup tarzla üzerimize yürümesi... Eğer bu tür durumlarda köye girerseniz, gerekirse kaymakamlığı bırakır, size sıkıntı olacağına dair tehditvari üslupla bölgeye girmemizi engellemeye çalıştı" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün; Ovacık-Hozat bölgesinde Buzlutepe mevkiinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Maçoğlu, şunları söyledi:

"Yangın haberini aldıktan 10 gün sonra, hâlâ müdahale edilmedi"

Yangın haberini aldıktan 10 gün sonra, hala müdahale edilmediğini daha da çok büyüdüğünü; Buzlutepe köyüne 1 kilometre kadar yaklaştığını, dün köylülerle yapılan görüşmeler sonrasında teyit edildi. Bizler bu süreçte Türkiye’de olan bütün yangınların insanların içini nasıl acıttığını biliyoruz. Bugün bu topraklarda bir yangın var.

"Yangına müdahale etmek istediğimizde, güvenlik nedeniyle o bölgeye giremeyeceğimize dair il makamınca bize bildirildi"

Yangına müdahale etmek istediğimizde, güvenlik nedeniyle o bölgeye giremeyeceğimize dair il makamınca bize bildirildi. Bizler biliyoruz ki; bu tür bu kadar sarp alandaki yangınların ancak ve ancak hava destekli söndürmeyle olacağını. Yine de orman müdürlüğüne ait çalışan arkadaşlarımızın denetiminde bu yangınlara da müdahale edilebileceğini de biliyoruz.

"Canlıların yaşam hakkı yok oluyor"

Bizlerin talebi şu; burada bir yangın var. O yangın alanında bütün canlıların yaşam hakkı yok oluyor. Sonlandırılıyor. Bitkiler, orman yok oluyor. Bakın gördüğünüz üzere en az 5-6 kilometrelik bir alanda bir yangın var. Bu yangına müdahale edilmesi gerekiyor.

"Belediye başkanı olduğumu söylememe rağmen engelleme oldu"

Dün saat 2 civarında o bölgeye gitmek istediğimizi, ancak Bilgeç Karakolu’nda o bölgeye sivillerin gidemeyeceğini, ben belediye başkanı olduğumu söylememe rağmen o köye gidilemeyeceğine dair bir engelleme oldu. Valilikle yapılan görüşmeler sonrasında, o köylere gidilebileceğini ancak, yangın bölgesinde güvenlik açısından sakıncalı olduğu için oraya gidilemeyeceğine dair izin çıkarıldı. Köylere giderken 2 saate yakın köye giremedik.

"Ovacık Kaymakamı kabul edilemez bir üslup ve tarzla üzerimize yürüdü"

Ovacık Kaymakamı bölgeye gelerek hiç kabul edilemez bir üslup ve tarzla üzerimize yürümesi, ‘Eğer bu tür durumlarda köye girerseniz, gerekirse kaymakamlığı bırakır, size sıkıntı olacağına’ dair tehditvari üslupla bölgeye girmemizi engellemeye çalıştı.

"Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arkadaşlarımızın denetiminde bizler, çevreciler, STK’lar oraya gidip ona müdahale etmemiz gerekiyor"

Bizim derdimiz belli, görüyorsunuz, büyük bir yangın var. Bu yangın rüzgarın etkisiyle de büyümeye devam ediyor. Bugün Buzlutepe’nin bir mezrasına şu an da yangın ulaştı. Orada 5 konut, 5-6 sürü sahibi ve arıcılar o bölgede. Şu yangın söndürülsün. Yüzlerce börtü böceğin yok oluşu. Bunu hepimiz görüyoruz. Bugün valilik de görüyor. Bugün kaymakamlık da görüyor. İstediğimiz şu ki; orada bir güvenlik sorunu söz konusuysa o zaman Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arkadaşlarımızın denetiminde bizler, çevreciler, STK’lar oraya gidip ona müdahale etmemiz gerekiyor. Sadece insan gücüyle değil, hava müdahalesinin olması şart.”

TIKLAYIN - Tunceli'de yangın söndürmeye gitmek isteyenlere izin verilmedi