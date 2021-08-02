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Tunceli'de yangın söndürmeye gitmek isteyenlere izin verilmedi

02 Ağustos 2021 09:10

Tunceli'nin Hozat ilçesine dün orman yangınına müdahale etmek isteyen vatandaşlara polis izin vermedi. Bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' olduğunu söyleyen polis ekipleri, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ısrarına rağmen geçişlere izin vermeyeceğini söyledi. 

Hozat Belediyesi'nin çağrısı üzerine yola çıkan aralarında Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, DEDEF Başkanı Ali Haydar Ben, CHP’li vekiller Polat Şaroğlu, Adnan Arslan, Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil ve Abdurrahman Tutdere, Çiğli Belediye başkanı Utku Gümrükçü, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün de olduğu gruba polis barikat kurarak izin vermedi.

Polisin engellemesi üzerine, Maçoğlu, yangın söndürme işlemlerine yardım için gelenlerin isimlerinin alınarak geçişlere izin verilmesi teklifi yaptı. Maçoğlu'nun çözüm teklifini kabul etmeyen polisler, alınan emir doğrultusunda geçişlere izin veremeyeceklerini ifade etti. 

Hozat girişinde geçişine izin verilmeyen, ancak daha sonra Hozat Merkeze geçişe izin verilen gönüllülerin Hozat merkezde beklemesi kararı verildi. 9 kişilik komisyon ise yangın bölgesine doğru hareket etti. Ancak inceleme komisyonu Hozat çıkışında durduruldu. Güvenlik güçleri, "talimat var" diyerek komisyonun geçişine izin vermedi.


 

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