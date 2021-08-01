Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na, yangının sürdüğü bölgeye girişte polis engeli

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 3 gündür devam eden yangında, ekiplere destek için yangın bölgesine gitmek isteyen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve gönüllülerin ilçeye girişleri polis tarafından engellendi.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan orman yangını nedeniyle kurumlardan gelen çağrı üzerine Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve gönüllüler yangının söndürülmesine destek için yola çıktı. Hozat ilçesi girişinde polis tarafından durdurulan Maçoğlu ve gönüllü vatandaşların ‘özel güvenlik bölgesi' olduğu gerekçesiyle yangın bölgesine gitmelerine izin verilmedi.

Polisler tarafından araçları durdurulan ve bölgeye gidilmesi izin verilmeyen Fatih Mehmet Maçoğlu, şunları söyledi:

"Biz isterdik ki oraya müdahale edilseydi o yangın durdurulsaydı. Üç gün sonra biz buraya geliyoruz. Biz de oradaki kamu çalışanları arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Biz de kamu çalışanıyız. Biz şimdiye kadar onlarca yangına müdahale ettik, çağrı yaptığımızda yine bu insanlar geldi. Bu arkadaşlarımızın buradaki yangınları söndürmede tecrübesi belki de şu anda gönderdiğiniz kamu kurumunda çalışanların tecrübesi o kadar değildir. İçişleri Bakanlığı’ndan Tarım ve Orman Bakanlığı’na kadar herkes tüm insanlara çağrı yapıyor. Siz çağrılarımızı dinlediniz mi? mutlaka çağrılarımızı dinlemişsinizdir. O çağrıdan sonra bu arkadaşlarımız geldi. Belediyenin çağrısı sonrası bu insanlar geldi. Burada yaşayan herkesin buraya katılma hakkı var."