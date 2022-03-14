Tunceli Belediye Başkanı, AKP'li başkanın sözlerini yorumladı: ''Alevi inancı'' diyor ama biz öyle bakmıyoruz, halkla birlikte karar alınmalı

Tunceli Beldiye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın Maçoğlu‘nun Tunceli’deki tarım projelerinin başarıya ulaşmasının sebebinin Alevi inancı ile ilgili olduğuna yönelik sözlerini değerlendirdi. Maçoğlu, “Sayın başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halk ile birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir” dedi.

AKP’Lİ Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir TV programında Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile yaptığı bir görüşmeyi anlattı. Maçoğlu’ndan tarım projeleri için görüş alışverişinde bulunduğunu açıklayan Yalçınkaya, Tunceli’deki projelerin başarıya ulaşmasının sebebinin Alevi inancı ile olduğunu öne sürerek, “Adam biliyor 5 dönüm nohut ekecek. Gitti, beş dönümün nohutunu aldı, mazotunu aldı getirip veriyor, başkan da pazarlıyor. Parasını veriyor, karını veriyor. Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim ne nohutu alabilirim. ‘Ne olmuş baba yani bize 5 kilo nohut verdin diye başımıza her gün kakirsin’ derler. Bu Tunceli modeli burada olmaz. Biz kendimize göre model bulmalıyız. Gittim, inceledim yani her şeyi” dedi.

TELE1’de Betül Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Yalçınkaya ile görüşmesinin detaylarını aktardı. Maçoğlu, projelerinin başarısının Alevi inancı ile ilgili olduğu sözlerine katılmadığını meselenin halk ile beraber karar almak olduğunu belirtti. Halka projelerin anlatıldığı takdirde ikna edilebileceğini vurgulayan Maçoğlu şunları dile getirdi:

“Sayın başkan ile birkaç sene önce görüştük. Bölgede görüş alışverişi yaptığımız başkanlar da oldu. Hem biz hem onlar fikir belirttik. Kendisi bölge ile ilgili bilgiler verdi. Biz kendi üretim alanlarımızı oluşturduk. Bu tohum yüzlerce aileye yarar oldu. Bu hiç zor değil.”

''Yerel yönetim halk ile birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir''

“Sayın başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halk ile birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir. Nasıl çalışma yaptığınızı halka anlatırsanız onları ikna edebilirsiniz. Niçin yaptığınız önemli. Üreticilere mazot, gübre verilmesi lazım. Su ücretsiz olmalı. Bu ülke tarım ülkesi. Sadece Çukurova, Harran, Iğdır’da bile Türkiye dışında birkaç ülkenin bile ihtiyacını karşılayabiliriz. Ukrayna ve Rusya savaşında bile buğday kaygısı düşünmemiz ayıp.”

Yalçınkaya ne demişti?

Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’dan uyguladığı projeleri kendi ilçesinde de uygulamak için görüş aldığını açıklamış ve ''Adam nohutu vermiş, mazotu vermiş. 5 dönümde nohut ekecek. Hasatta geri getirecek. Şimdi bu model burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar. Adam biliyor. Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim'' demişti.

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