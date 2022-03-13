AKP'li Akçakale Belediye Başkanı: Alevi inancı çok sağlam bir inanç; ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu

Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’dan uyguladığı projeleri kendi ilçesinde de uygulamak için görüş aldığını açıkladı ve ''Adam nohutu vermiş, mazotu vermiş. 5 dönümde nohut ekecek. Hasatta geri getirecek. Şimdi bu model burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar. Adam biliyor. Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim'' dedi.

Akçakale Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa kanalının Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

''Ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim''

Sözcü'de yer alan habere göre, yayında yapımcı Şeref Toprak'ın,Tunceli Belediyesi'nin tarım politikaları ile ilgili sözleri üzerine Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya şunları söyledi:

“Gittim ben. Tunceli Belediye Başkanı ile de görüştüm. Dedim ki, ya çıkar senin şu modelini. Belki bize bir faydası olur. Çıkardı adam. Şimdi adam nohutu vermiş, mazotu vermiş. 5 dönümde nohut ekecek. Hasatta geri getirecek.

Şimdi bu model burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar. Adam biliyor. 5 dönüm nohut ekecek. Gitti, beş dönümün nohutunu aldı, mazotunu aldı. Getirip veriyor, başkan da pazarlıyor. Parasını veriyor, kârını veriyor.

Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim. ‘Ne olmuş baba yani bize 5 kilo nohut verdin diye başımıza her gün kakirsin’ derler. Bu Tunceli modeli burada olmaz. Biz kendimize göre model bulmalıyız. Gittim, inceledim yani her şeyi.”

''Urfa'nın bir köyünde bir Urfalı'nın yaptığı sağlık ocağı var mı ya?''

Konuşmasının devamında, Şanlıurfalıların yaşadıkları yere sosyal yardımda bulunmadıklarını da savunan Yalçınkaya, bu konuda ise şunları söyledi:

“Aha burada tıp fakültemiz var. Urfalı bir tane kapı vermiş mi, bırak tıp fakültesi kurmayı? Ben anlamadım. Şimdi bir valimiz vardı, Allah selamet verdi. Diyordu ‘Ben bu Urfalıları anlamadım. Diyorsun Balıklıgöl'e gel para ver, vermiyor. Urfaspor'a ver vermiyor. Ne cennete veriyor, ne cehenneme veriyor.' Bilmiyorum yani, çözemedik yani.

Kayseri'de, Almanya'da çalışmış bir işçi, para biriktirmiş. Köyüne sağlık ocağı yapıp, hediye etmiş. Urfa'nın bir köyünde bir Urfalı'nın yaptığı sağlık ocağı var mı ya? Böyle bir yer. Böyle bir zor bir yer.”

''En fazla peygamber de Akçakale'ye gelmiş''

Programın bir bölümünde de AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yaşanan olayları anlatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya şöyle konuştu:

“Şimdi Haseki geldi burada konuştu. Bizim bugünkü yerel yönetimin başındaki. Burada Hilton'da konuştu. Üç gün. Dedi ki, ‘22 yıl ben Kayseri'yi idare ettim. Şu kadar eser yaptım, bu kadar eser yaptım. Ve her kuruşu da kendim bularak, arsa üreterek bu işin içinden çıktım.' dedi.

İnince, ‘Sayın bakanım ben de söz istiyorum' dedim. ‘Buyurun’ dedi. Çıktım kürsüye. Dedim ki, ‘Bunları yapmışsın tamam. 13 ilçe de Ak Partili. Yani MHP'yi de bizden ittifak sayarsan aynı. Gel bize antrenörlük yap, bize yol göster. Biz de bu işi yapalım.

Sonra dedim ki, size bir soru Sayın Haseki. Kayseri'ye peygamber gelmiş mi? ‘Yok gelmemiş' dedi. ‘Niye?' dedim. ‘İyi adamlar' dedi. Dedim ‘Kötü adamlar da burada. (Burada yapıcı Şeref Toprak araya girerek ‘Onun için hep peygamberler gelmiş') diyor. Kesin. Ondan emin olabilirsin. En fazla peygamber de Akçakale'ye gelmiş. Şimdi gerçeği kabul etmek lazım. Urfa'nın kendine göre sıkıntıları var. Sıkıntı bölge.”