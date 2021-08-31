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Tuncel Kurtiz'in sesinden Ferhan Şensoy şiiri: 'Feranabi'

Ferhan Şensoy'un 'Feranabi' şiiri, Şensoy'un 'Ferhangi Şiirler' isimli kitabında yer alıyor

31 Ağustos 2021 11:57

Sanatçı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Vefatının ardından sosyal medyada Fehan Şensoy'un adına açılan etiket altında, geçmişte verdiği demeçler, tiyatro oyunları ve filmlerinden kesitler paylaşıldı. 

Paylaşılan videolar arasında sanatçı Tuncel Kurtiz'in Şensoy'a ait 'Feranabi' isimli şiiri okuduğu anlar da yer aldı. 

Ferhan Şensoy'un 'Feranabi' şiiri, Şensoy'un 'Ferhangi Şiirler' isimli kitabında yer alıyor. 

Tuncel KurtizFerhan ŞensoyFeranabişarabi

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