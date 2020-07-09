Tuncay Özkan'dan İletişim Başkanlığına 'Biz Bize Yeteriz' göndermesi: Vatandaşa SMS ya da IBAN atacak mısınız?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başknalığı'nın binasının görüntülerini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına göndermede bulunarak "1150 oda yetmeyince Saray yavrusu bulmuşlar. Boya, badana, taşınma gibi işlemler için vatandaşa SMS ya da IBAN atacak mısınız?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başknalığı'nın binasının görüntüleri dün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem olmuştu.