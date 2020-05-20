Tümamiral Yaycı'nın istifası | 'Üstü örtülmeye çalışılıyor ama işin boyutu daha büyük...'

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı, FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümamiral Cihat Yaycı'nın görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanması ve istifa etmesi olayına değindi.

Olayın giderek karıştığını söyleyen Tezkan, "Olay kimine göre 'ordu içi çekişme', tıpkı bir aralar çok popüler olan Özel Kuvvetler Komutanı'nın başına gelenler gibi... Diyorlar ki 'İşte bu da onlardan biri. Biz ilgilendirmez.' Hayır ilgilendirir çünkü bu işin boyutu çok büyük" dedi.

'İktidara en yakın gazete olan Sabah'ın' konuyla ilgili tek bir satır ve haber yazmadığını dile getiren Tezkan, "Üstüne tek bir yazı yazmıyorlar. O gazetenin yazarları olayın üstünü örtmek için 'Aman ne var bunda büyütmeyelim' demek için ellerinden geleni yapıyorlar. 'Zamana yayalım. Konuşmayalım' diyorlar. Demek ki olayın başka boyutları var" diye konuştu.

Tezkan olayın boyutlarını şöyle sıraladı;

"Bizi ilgilendiren kısmı, Türkiye'nin yönetim anlayışını ve fotoğrafını gösteriyor. Türkiye'de her şey bir kişinin imzasıyla bitiyor. Herkes bir kişinin emrinde olmak zorunda. Kurmay başkanı görevden alınıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı'na haber bile verilmiyor. Gerek dahi duyulmuyor. Ben Genelkurmay Başkanı'nın da haberi olduğunu zannetmiyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı hâlâ koltuğunda oturuyor ve bir demeç bile ermiyor. İstifa etmeyi düşünmüyor bile. Kurmay başkanı gece yarısı operasyonla atıldı. Hâlâ o koltukta oturabiliyor."

"İkincisi para boyutu, "O ihaleyi yapanlar ne kadar güçlü ki, verdikleri mal kabul görmediği için koca amiral görevden ayrıldı. Onun ihaleyi girmesi için siyasi ortakları kim, başka ortakları var mı, ortaklıklar yapısının siyasi uzantısı neler? Sormak lazım. Hulusi Akar'ın bu işin içindeki payı ne, ilişkisi var mı yok mu? İki satırda onun çıkıp açıklama yapması lazım."