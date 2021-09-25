Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz

Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanlığına değilim

Akşener'in adaylık açıklamasını değerlendiren CHP'li Özel: Cumhur İttifakı açısından kaygı verici

Kılıçdaroğlu: Ülkede gerçekten güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyacımız var

Pervin Buldan’dan iktidara: Kürt sorunu sizin gibi çok rejim ve yönetim gördü, AKP iktidarı da aynı yolun yolcusudur

Babacan: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Erdoğan sinyalini vermişti; Ticaret Bakanlığı, 5 zincir market hakkında fahiş fiyat incelemesi başlattı

Merrill Lynch ve JP Morgan: Merkez Bankası faiz indirimlerini sürdürecek

Emine Erdoğan’ın tarif kitabının maliyeti ortaya çıktı: Basımına 275 bin, tanıtımına 700 bin TL harcandı

Yargıtay'dan emsal karar: "Ya o ya ben" istifasına kıdem tazminatı yok