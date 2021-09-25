Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

25 Eylül 2021 17:55
Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz
Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanlığına değilim
Akşener'in adaylık açıklamasını değerlendiren CHP'li Özel: Cumhur İttifakı açısından kaygı verici
Kılıçdaroğlu: Ülkede gerçekten güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyacımız var
Pervin Buldan’dan iktidara: Kürt sorunu sizin gibi çok rejim ve yönetim gördü, AKP iktidarı da aynı yolun yolcusudur
Babacan: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir
Erdoğan sinyalini vermişti; Ticaret Bakanlığı, 5 zincir market hakkında fahiş fiyat incelemesi başlattı
Merrill Lynch ve JP Morgan: Merkez Bankası faiz indirimlerini sürdürecek
Emine Erdoğan’ın tarif kitabının maliyeti ortaya çıktı: Basımına 275 bin, tanıtımına 700 bin TL harcandı
Yargıtay'dan emsal karar: "Ya o ya ben" istifasına kıdem tazminatı yok
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