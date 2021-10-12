İsmail Saymaz: AK Parti içinden aldığım bilgi TÜGVA listelerinin doğru olduğu yönünde

12 Ekim 2021 21:07
Halk TV'de yayınlanan 'Konuşmasak Olmaz' programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz "Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. Devlet içinde kadrolaşmaya gittiği öne sürülen TÜGVA'nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü. TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı. TÜGVA'dan iddialara, "belgeler sahte" yanıtı geldi.
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