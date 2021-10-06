TÜGVA Başkanı "Mahkeme kararını gösterebilir misiniz?" demişti; CHP'li Kaftancıoğlu: Adalar İskelesi ile ilgili tahliye kararı elimde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mahkeme kararını gösterebilir misiniz?" diye soran TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'na elindeki belgeyi göstererek "Adalar İskelesi ile ilgili tahliye kararı elimde. Yalancısın demekle değil yalan söylemekle yalancı olunuyor beyler" dedi.

Büyükada İskelesi'nin üst katının mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) geçmesiyle ilgili mahkeme kararını görmek isteyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcilerine basın toplantısı düzenleyerek yanıt verdi. Kaftancıoğlu, elindeki mahkeme kararını göstererek, "Buyurun arkadaşlar bakın, biz slogan atmıyoruz, birilerinin dolduruşuna gelip ortamı provoke etmiyoruz. Buyurun mahkemenin tahliye kararı, şu anda gördüğünüz belge karar belgesi elimde” diye konuştu.

Adalar İskelesi'nde tahliye işlemi yapmak isteyen İBB zabıtalarının TÜGVA'ya mensup kişilerce ve polis desteğiyle engel olunması üzerine CHP'li 38 ilçe belediye başkanıyla birlikte Büyükada'ya giderek basın açıklaması yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA’nın iddiaları üzerine ikinci bir açıklama daha yaptı. Kendisine "Provokasyon yapıyorsunuz. Mahkeme kararını gösterebilir misiniz" diyen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'na elindeki belgeyi göstererek yanıt veren Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin genci demek, CHP'nin genci demek, boş fanatizm ya da sloganlı iş yapmaz bilgi ile belge ile iş yapar"

"Değerli basın emekçileri, sevgili Adalar halkı ve çok kıymetli genç arkadaşlarım, genç kardeşlerim. Sizden öncelikle bir şey rica ediyorum. Cumhuriyetin genci demek, CHP'nin genci demek. Boş fanatizm ya da sloganlı iş yapmaz bilgi ile belge ile iş yapar. O yüzden biz bilmeyenlere bir kez daha hakikati söylemek üzere ikinci kez basın açıklaması yapıyoruz.

"Biz birilerinin dolduruşuna gelip ortamı provoke etmiyoruz"

Biraz önce açıklama yapan genç kardeşlerimi ben büyük bir dikkatle dinledim şöyle bir cümle kurdular ‘Canan Kaftancıoğlu yalan söylüyor tahliye belgesi nerededir’ Cumhuriyetin genci demek, CHP’nin genci olmak demek, mücadele etmek demek, haklı için mücadele etmek demek. Boş ezberlemiş cümlelerle biraz önce olduğu gibi slogan atmak değil, bilgi ile belge ile halkı, vatandaşı aydınlatmak demektir. Buyurun arkadaşlar bakın biz slogan atmıyoruz, birilerinin dolduruşuna gelip ortamı provoke etmiyoruz. Buyurun değerli basın emekçileri mahkemenin tahliye kararı, şu anda gördüğünüz belge karar belgesi elimde bu bir. İkincisi; biraz önce basın açıklaması yapan genç kardeşlerim bir şey daha söyledi. 'Burası gençlerindir, gençlerin kalacak' dedi. Ne kadar kıymetli bir cümle, hakikaten çok kıymetli bir cümle.

Kaftancıoğlu konuşurken TÜGVA'lı grup slogan attı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ikinci basın açıklaması sırasında TÜGVA’lı bir grup slogan attı. Kaftancıoğlu ise açıklamasına devam etti. Kaftancıoğlu, slogan atan TÜGVA’lı gruba, "Orası gençlerin olsun 3 ya da 5 yandaşın olmasın diye mücadele ediyoruz. Aramızdaki fark işte bu. Oraya bütün gençler gelsin diye mücadele ediyoruz, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, nasıl giyinirse giyinsin, her türlü görüşten gençlerimiz gelsin diye mücadele ediyoruz" diye seslendi.

"Sizin de polislerin de haklarını koruyacağız"

Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın bu ülkedeki gençler farklı düşünebilir, farklı giyinebilir farklı şekilde çalışabilir ama bir şey var ki bu ülkenin bütün kaynakları ne zaman gençlerimize eşit paylaştırıldığında hepimiz kardeşçe yaşayacağız. O yüzden Adalar halkından ve CHP örgütünden bir şey rica ediyorum arkadaşlar, biz bugün Büyükada İskelesi 3-5 kişinin değil, slogan atıp, attığı sloganın ne olduğunu bilmeden atanların değil, 'Mahkeme kararı yoktur' diyen arkadaşlar şöyle göstereyim: Çünkü üzüldüm. Kardeşlerimizi de aydınlatma gibi bir görevimiz var. 2-3 gün sonra burada yasa dışı iş yaptınız diye size ceza verdiklerinde arkanızda bir kişiyi bulamayacaksınız. Ne diyecekler biliyor musunuz genç kardeşlerim. Slogan atıyorsunuz. Yarın bize ne diyecekler? 'Biz söylemedik ki' diyecekler bunu yapmadılar mı daha önceden. Sizin için de bu mücadeleyi veriyoruz. O yüzden CHP olarak, İBB olarak bu haklı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Son olarak şunu söylüyorum bu ülkenin Barış’a ihtiyacı var, kardeşliğe ihtiyacı var, bu ülkenin emekçilerinin emeklerini almaya ihtiyacı var ve bu ülkenin şu anda sayısını bilmediğim polis arkadaşlarımız burada. Değerli polis arkadaşlarımız size söz verilip tutulmayan 3600 ek gösterge anamızın ak sütü gibi sizin hakkınız size söz verilmeyeni Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sözü ile tekrarlıyorum, CHP iktidarında zaten verilecek. 3-5 kişiyi, yandaşı düşünenler, gerçeği bilmeden ezbere slogan atanlar, kendileri yalan söyleyip doğruları söyleyenlere yalancı diyenlerin de sizin haklarınızı da koruyacağız."

Kaynak: ANKA