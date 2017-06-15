Tuğrul Türkeş: Vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu

Suriye’nin Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesine 3 gün önce Esad kuvvetleri tarafından başlatılan kara operasyonuna Rus uçaklarının da havadan destek vermesi Adana'da durdurulan MİT TIR'larını tekrar gündeme getirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı Rusya’dan operasyona bir an önce son vermesini istedi. AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, AKP'ye geçmeden önce katıldığı özel bir televizyon programında TIR'larla gönderilen silahların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun iddia ettiği gibi olmadığını dile getirerek, silahların Bayırbucak Türkmenleri'ne gönderilmediğini söylemişti. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler'e gitmiyordu." demişti. MİT TIR'larında silah taşındığı iddiasını değerlendiren Türkeş, "Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler'e gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. iddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayır bucak Türkmenleriyle, Halep'tekilerle irtibatımız var." ifadelerini kullanmıştı.