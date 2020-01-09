Tuğçe Kazaz: Mustafa Kemal'le beraber yeni bir realite başlatıldı; ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi

Paylaşımlarıyla dikkatleri çeken ve dört kez din değiştirmesiyle de bilinen eski manken Tuğçe Kazaz’ın YouTube kanalına 12 Aralık’ta yüklediği videodaki sözleri sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Tuğçe Kazaz 13 dakikalık videosunda Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve Atatürk ilkelerine sert eleştiriler yöneltti. Kazaz, “Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan Allah ile arasına mesafe koyar” başlıklı videosunda, Mustafa Kemal Atatürk için “Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü” dedi.

Cumhuriyet’le birlikte Osmanlı’dan kalan mirasın ortadan kaldırıldığını savunan Kazaz, “Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğdu. Bugün dokunabilir misin Atatürk’e? Dokunamazsın adamın kutsalı” dedi.

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