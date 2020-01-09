Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür!

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, eski manken Tuğçe Kazaz'ın YouTube kanalından paylaştığı bir videoyu Twitter hesabından alıntılayarak Kazaz'a, 'kaltak' diyerek küfür etti.

TIKLAYIN | Tuğçe Kazaz: Mustafa Kemal'le beraber yeni bir realite başlatıldı; ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi

Tuğçe Kazaz'ın 12 Aralık'ta Youtube kanalından "Kemalizm ile arasına mesafe koyamayan farkında olmasa da Allah ile arasına mesafe koyar" başlıklı videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

'Mustafa Kemal'in ilahlaştırıldığını' söyleyen Kazaz, "Ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi, inançsızlık getirildi. Senin milliyetin, geçmişin neyin varsa ortadan kaldırıldı; Musta Kemal'in kendisiyle beraber bir realite başlatıldı" yorumunu yaptı.

Söz konusu videonun bir kesitini Twitter hesabında paylaşan Mollaveisoğlu da "Fiziken, ruhen ve fikren KALTAK olan bu varlık Mustafa Kemal’e dil uzatmış. Sponsor arıyor belli ki" diye yazdı.